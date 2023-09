Les recettes des constructeurs pour des smartphones toujours plus durables.

La mode est aux smartphones durables, que ce soit directement dans leur conception, ou bien alors dans leur facilité de réparation. En la matière, la référence demeure le Néerlandais Fairphone. Lancé il y a maintenant 10 ans, son téléphone a été conçu pour être le plus équitable possible mais aussi le plus durable. Son principe modulaire fait qu'il est possible de facilement changer plusieurs composants plutôt que de racheter un nouveau modèle, neuf.

Sur le tout nouveau Fairphone 5, une dizaine de pièces peuvent ainsi être facilement remplacées, le cas échéant, de l'écran à la batterie en passant par la coque arrière, les différentes caméras, les hauts parleurs et le port USB-C. Autant de pièces détachées à commander sur le site du fabricant. Delon le constructeur, vous pouvez espérer le garder quasiment 10 ans. Fairphone est encore un acteur mineur et ce type de smartphones une niche. Toutefois, l'entreprise vise les 200.000 ventes dans le monde cette année, soit le double d'il y a un an.