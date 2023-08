Les recettes de l’été : salade de tomates, vinaigrette sucré-salé, feta rôtie

- Laver les tomates et les découper en huitièmes ou en quartiers selon la taille. Les morceaux ne doivent pas être trop gros.

- Disposer les morceaux de tomates dans une grande passoire posée sur un saladier et parsemer de gros sel.

- Bien mélanger.

- Laisser dégorger les tomates pendant au moins 45 minutes.

- Récupérer l’eau de tomates qui se sera écoulée dans le saladier.

Cela servira de base à notre vinaigrette.

NB : les tomates vont se renforcer en goût car elles ont perdu de l’eau. Et cette eau de tomate est également riche en goût. C’est pourquoi cette recette donne de bons résultats également avec des tomates " normales " de grande surface. Il va de soi qu’avec des tomates charnues de " pleine terre ", ce sera encore meilleur ! Attention, l’eau de tomates obtenue est salée, il faudra en tenir compte lors de l’assaisonnement de la vinaigrette.

- Préchauffer le four à 180°

- Découper le pain libanais (ou le pain pita) en carrés de maximum 2 cm de côté, disposer dans un plat à four, verser un trait d’huile d’olive, bien mélanger et faire rôtir au four. Mélanger à nouveau au bout de 5 minutes de cuisson.

Le pain doit être bien doré.

- Réserver.

- Pendant le temps de cuisson du pain, disposer les tomates dans un saladier et émincer l’oignon en fines demi-rondelles.

- Ajouter l’oignon aux tomates, bien mélanger.

Préparer la vinaigrette

- Incorporer 2 càs de vinaigre à l’eau de tomate (fouetter), puis 3 càs d’huile d’olive, une càc de sauce soja et une càs de sauce " loempia ".

- Bien mélanger, goûter et corriger l’assaisonnement selon votre goût (plus de vinaigre, de sauce soja ou de sauce loempia selon que l’on cherche un goût plus acidulé, salé ou sucré)

- Ajouter la moitié de la vinaigrette à la salade de tomates et bien mélanger pour " fatiguer " la salade.

- Pendant ce temps, disposer la feta dans un plat à four et y ajouter un trait d’huile d’olive.

- Laisser reposer la salade de tomates pendant la cuisson de la feta, goûter et rajouter éventuellement un peu de vinaigrette et mélanger à nouveau.

- Parsemer de feuilles de basilic déchirées à la main.

- Quand la feta est légèrement dorée, dresser les assiettes avec la salade de tomates, un morceau de feta rôtie, un tour de moulin à poivre et proposer le reste de vinaigrette " à part " à vos convives !