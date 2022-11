Les recettes de famille de 50 chefs et cheffes belges

De nombreux noms – connus et plus confidentiels – de la cuisine belge contemporaine se sont prêtés au jeu et ont préparé leurs plats familiaux, simples et totalement réalisables chez vous.

69 recettes fétiches, parmi lesquelles : les abats à la portugaise de Kamo, le poulet du dimanche de Thomas et Sylvie Algoet (Les Petits Bouchons), l’agneau fondant de Stéphane Diffels (L’Air de Rien), la tarte aux pommes caramélisées de Naomi Nsungu (ex-Rebel), le grilled cheese au kimchi blanc de San Degeimbre (L’Air du Temps), le chou sauce aux anchois du grand-père de Delphine Auffret (Le Bain des Dames), les crêpes au sarrasin de Nicolas Decloedt (Humus & Hortense), le " haché gros moulu pour la tartine " de Hendrik Dierendonck, le bibimbap de Thomas Troupin (Toma). Du salé, du sucré, du végé, du carné, du réconfortant et plein d’anecdotes familiales.