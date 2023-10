Les rebuts de la Première Guerre mondiale et les déchets nucléaires, même combat ?

La guerre terminée, les autorités ont pourtant mis en place des mesures pour assainir ces anciennes zones de guerre.

C’est ainsi qu’un certain nombre de munitions ont été noyées dans la mer du Nord, notamment au large de la ville de Knokke, où 3 millions d’obus ont été largués en 1919. Problème : un tiers de ces déchets sont chargés de substances toxiques, polluant les eaux. Et les ramener à la surface n’est pas une option. Interrogé à ce sujet, un membre de la Défense nationale belge explique :"Là où ils sont pour le moment, ils sont stables, et en sécurité. Si on envisageait de les enlever, les amener au contact de l’air amènerait à accélérer les phénomènes de détérioration et de corrosion".