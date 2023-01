J’ai été baladée dans les hôpitaux parce qu’il n’y a pas de place

Le petit garçon de deux ans était entre la vie et la mort. Pourtant, de Bruxelles, il a dû passer par trois hôpitaux avant d’être pris en charge à La Louvière.

"J’ai été baladée dans les hôpitaux parce qu’il n’y a pas de place et je me retrouve ici avec mon enfant vivant, par miracle. Je pensais vraiment que j’allais le perdre. C’est horrible. On est quand même en Belgique ", témoigne la maman bouleversée.