Les réalités scientifiques de la série The Last of Us : un champignon pourrait-il un jour infecter les humains ?

La série The Last of Us, dérivée du jeu vidéo du même nom, présente une pandémie fongique mortelle. Mais est-il possible qu’un jour le scénario de The Last of Us devienne réalité ?

Après avoir établi qu’il existe bel et bien des champignons capables de prendre le contrôle de leurs hôtes (insectes), que le champignon star de la série, le cordyceps, existe dans les forêts tropicales et qu’il existe des maladies qui peuvent prendre le contrôle de notre comportement, voyons ce que les experts pensent du scénario et s’il est possible qu’un jour un champignon puisse prendre le contrôle des êtres humains et les transformer en zombies.

David Hughes, professeur de sécurité alimentaire à Penn State, directeur de PlantVillage et expert en champignons zombies qui a été consultant sur le premier jeu The Last of Us, a déclaré à Forbes qu’il n’est "pas si fantaisiste" d’imaginer une infection fongique se propager chez l’homme mais il souligne que ce champignon perdrait ses pouvoirs de contrôle de l’esprit dans le processus de transfert entre espèces.

L’infection fongique chez l’homme est un phénomène relativement moderne, des espèces de champignons pouvant attaquer le corps humain comme la mérule (les poumons) ou les mycoses. Il y a peu d’exemples jusque dans les années 1980 ce qui n’a pas encore beaucoup permis d’étudier du phénomène et il n’y a, à ce jour, pas de programmes de recherche sur les vaccins antifongiques…