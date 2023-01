Les réalités scientifiques de la série The Last of Us : le cordyceps existe-t-il ?

La série The Last of Us, dérivée du jeu vidéo du même nom, présente une pandémie fongique mortelle. Mais le cordyceps existe-t-il vraiment ?

The Last of Us est une série qui présente la vie de plusieurs personnages après une pandémie fongique dévastatrice qui a anéanti la majeure partie de l’humanité. Cette infection cérébrale est inspirée par un ensemble de champignons qui peuvent détourner leurs hôtes et les transformer en zombies, le cordyceps.

Dans l’article précédent, on s’intéressait à l’existence de "champignons zombies" pouvant prendre le contrôle du corps de son hôte. Aujourd’hui, revenons sur le champignon star de la série : le cordyceps. Existe-t-il dans la réalité ?