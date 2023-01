Les réalités scientifiques de la série The Last of Us : le champignon zombie qui prend possession de son hôte

La série The Last of Us, dérivée du jeu vidéo du même nom, présente une pandémie fongique mortelle. Mais quelles sont les réalités scientifiques derrière ce scénario apocalyptique ?

The Last of Us présente la vie de plusieurs personnages après une pandémie fongique dévastatrice qui a anéanti la majeure partie de l’humanité. Cette infection cérébrale est inspirée par un ensemble de champignons qui peuvent détourner leurs hôtes et les transformer en zombies. Mais est-il possible qu’un jour ils puissent "s’attaquer" aux humains et prendre contrôle de notre cerveau ?

Revenons sur les réalités scientifiques derrière la série en commençant par le champignon qui transforme en zombie.