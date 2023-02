Les réalisatrices Alice Diop et Rebecca Zlotowski récompensées par le Prix Cléopâtre

En réaction, et à la suite d'une blague sur Twitter de la députée Europe Ecologie-les Verts Marie-Charlotte Garin (rappelée par le journal Libération), le magazine féministe français Causette a créé le Prix Cléopâtre qui récompense le travail des femmes dans le cinéma. Le prix Cléopâtre se compose de deux récompenses, l’une décernée par les lecteur·trices, l’autre par la rédaction du magazine.

Six réalisatrices étaient en lice pour les Cléopâtre du public et de la rédaction : Alice Diop pour Saint-Omer, Alice Winocour pour Revoir Paris, Charlotte Le Bon pour Falcon Lake, Blandine Lenoir pour Annie colère, Patricia Mazuy pour Bowling Saturne et enfin Rebecca Zlotowski pour les Enfants des autres.

Finalement, Alice Diop et Rebecca Zlotowski ont été récompensées. Elles ont reçu le prix du public et celui de la rédaction.