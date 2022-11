Les réactions émouvantes de Theate et Doku, "le rêve continue" pour Batshuayi, Kevin De Bruyne "prêt" : les Diables réagissent à leur sélection

Le Stade Rennais a publié une vidéo des réactions à chaud d'Arthur Theate et Jeremy Doku pendant et après l'annonce de la sélection. Accompagné de leurs coéquipiers, les deux Belges étaient sur leur petit nuage. Arthur a regardé l'annonce de Roberto Martinez sur son téléphone, exultant autant en entendant son nom que celui de l'autre Belge de l'équipe. Pendant ce temps-là, Jeremy, trop stressé, tentait de "faire passer le temps". Ils ont tous deux été chaleureusement félicités par les Rennais. Les deux Diables ne cachaient pas leur joie, et celle-ci faisait vraiment plaisir à voir.

Jeremy Doku était soulagé et fier mais aussi ému : "Je suis très heureux, très content. C'est magnifique. Une belle expérience pour moi mais aussi pour Arthur. On est à deux en plus, ça va être bien. La Coupe du monde c'est un truc très grand. Ca se remarque, tout le monde en parle. C'est un grand événement. C'est très important aussi pour ma carrière. (...) Je savais que tous les moments compliqués par lesquels je suis passé allaient payer un jour."

Arthur Theate mesurait la grandeur de l'événement : "La Coupe du monde, c'est le graal. Au niveau du football, c'est la compétition la plus haute. En plus la Belgique n'y joue pas un rôle de figuration mais plutôt un rôle pour tenter d'aller le plus loin possible. C'est magnifique."