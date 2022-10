Les réactions à la reformation de Blink-182 !

On apprenait hier les retrouvailles de Blink-182 avec le line-up composé de Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker. Une première en dix ans ! Le résultat, c’est le tout nouveau single "Edging", qui sortira ce vendredi 14 octobre. Mais ce n’est pas tout… le groupe a annoncé son retour en live ! Il s’agira de la plus grande tournée jamais réalisée, qui s’arrêtera chez nous le vendredi 8 septembre 2023 au Sportpaleis d’Anvers, avec en special guests : The Story So Far.

Sur son compte Instagram, Tom DeLonge, qui avait quitté le groupe en 2015, a écrit : “Je pense que je peux dire que c’est notre meilleur album de notre carrière " !