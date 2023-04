Les rayons diététiques des grandes surfaces piègent les consommateurs

Ce sont des espaces exclusifs dédiés aux produits "diététiques". On y trouve des produits sains, sans sucres ou allégés, et plus récemment des produits sans gluten. Les grandes surfaces leur offrent une belle visibilité, un rayon toujours éloigné des en-cas et biscuits classiques avec un encadrement "nature" imitant le bois la plupart du temps. Au fil du temps, les marques "saines" s’y sont imposées.

Pour les grandes surfaces, c’est bingo, puisque ces produits se vendent en moyenne deux fois plus chers que leurs homologues du rayon classique !

Pour le consommateur suivant un régime et les personnes (de plus en plus nombreuses) souffrant de diabète, par contre c’est la cata !

Persuadés que ces en-cas auront peu d’impact sur leur glycémie - c’est même marqué en anglais sur certains paquets de biscuits sans sucres de la marque Céréal - l’effet sera tout autre et complètement contre indiqué. Et pour cause, l’ingrédient principal est de la farine de blé ! C’est déjà mal parti pour un en-cas qui se veut équilibré.

Toute la stratégie de vente se base non pas sur un biscuit sain, mais sur un biscuit "un peu" plus sain que l’offre classique. Et encore: l’analyse des ingrédients et des valeurs nutritionnelles réservent quelques surprises !

La comparaison des glucides et des calories aux 100 g est révélatrice… avec presque tous les biscuits classiques de la même catégorie. Le biscuit diététique est même plus calorique au final et présente certes moins de sucres raffinés. Mais ici aussi plus de glucides.

Pour les personnes diabétiques (ou leurs proches pensant leur faire plaisir), ces biscuits "déculpabilisant" qu’on peut manger régulièrement vont sournoisement empirer leur maladie .

Nous avons contacté un fabricant de produits diététiques de grande surface, à savoir la marque Céréal- Gerblé. Voici sa réaction: " Céréal propose des en- cas de meilleure qualité nutritionnelle que les produits du marché."

Et de poursuivre: " Nos biscuits contiennent bien de la farine blanche en ingrédient principal, mais aussi plus de fibres que les produits concurrents. Le beurre a été remplacé par l’huile de colza et le sucre par du maltitol, ce qui permet de freiner l’élévation du taux de glucose sanguin. "

Et de conclure: " Nos produits Céréal ne sont pas spécifiquement destinés à des personnes souffrant de diabète, mais aux consommateurs qui souhaitent améliorer la qualité nutritionnelle de leur alimentation tout en se faisant plaisir."