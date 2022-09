Les rares confidences de Jennifer Lawrence sur son fils et son rôle de mère

Jennifer Lawrence donne plus de détails sur la naissance de son fils et son nouveau rôle de mère. Dans une interview à Vogue US, l'actrice dévoile le prénom de son fils. Il s'agit de Cy en référence au peintre américain Cy Twombly, artiste très apprécié par son compagnon.

L'actrice d'Hunger Games revient aussi sur son accouchement : "Le matin après avoir accouché, j'ai eu l'impression que ma vie entière avait recommencé. Comme si c'était le premier jour de ma vie".

Jennifer Lawrence parle de son premier contact avec son bébé : "J'étais tellement amoureuse. Je suis aussi tombée amoureuse de tous les bébés du monde. Les nourrissons sont tellement incroyables. Ils sont ces petits survivants roses, gonflés et fragiles. Maintenant, j'aime tous les bébés."

La star américaine sera à l'affiche d'un nouveau film "Causeway" à découvrir le 4 novembre dans des salles sélectionnées et sur Apple TV +.