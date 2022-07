Les rappeurs wallons ont le vent en poupe

La période des festivals est bien lancée avec notamment le festival les Ardentes qui l'a bien démontré cette année. À l'affiche, beaucoup de rappeurs et depuis quelques années, on observe que de plus en plus de rappeurs "wallons" sont programmés. Avec les plateformes de streaming, nombreux sont ceux à avoir été découverts. Ils ont signé sur des labels français, ce qui a boosté leur carrière. En 2022, les réseaux sociaux cassent aussi les codes. Venir de Wallonie n'est apparemment pas un frein quand on veut percer dans le rap.