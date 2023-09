Les rappels de vaccins contre le Covid-19 seront disponibles à partir du 18 septembre

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale confirme lundi dans Sudinfo que le rappel de vaccin contre le Covid-19 sera disponible à partir du 18 septembre.

Il n'y aura pas de convocations cette année, mais le vaccin reste recommandé aux personnes de plus de 65 ans et à ceux qui ont des maladies chroniques ou d'autres pathologies qui les rendent fragiles. Pour Christie Morreale, "l'idéal est de se faire vacciner entre le 15 octobre et le 15 novembre".

Il n'y a pas encore sur le marché de vaccin unique contre le Covid et contre la grippe saisonnière: il faudra donc à nouveau faire les deux. Pour le moment, aucune mesure particulière de protection n'est encore prise, sauf en présence de personnes fragiles.

Le virologue Steven Van Gucht assure aussi dans La Dernière Heure qu'une campagne de vaccination est prévue "dès la fin du mois de septembre, notamment à l'égard des seniors, des immunodéprimés et des plus fragiles".