Les Rangers renversent Leipzig et retrouveront Francfort en finale de l’Europa League

L’affiche de la finale de l’Europa League 2022 est connue. Les Glasgow Rangers et l’Eintracht Francfort s’affronteront le 18 mai prochain sur la pelouse du Stade Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville. Les Écossais, battus 1-0 à l’aller contre Leipzig, ont réussi à inverser la tendance à Ibrox Park (2-0). Ils défieront une autre équipe allemande pour le trophée. Die Adler ont, de nouveau, pris la mesure de West Ham, trop rapidement réduit à dix (1-0).



Les Rangers ont démarré pied au plancher et ils ont rapidement étouffé le RB. L’ultra-offensif back droit James Tavernier donne le ton à la 19e. Au bout d’une longue course sur son flanc, il vient conclure au deuxième poteau sur un centre de Kent (19e). Cinq minutes plus tard, Glen Kamara fait le break d’une frappe croisée millimétrée (25e). Sonné mais pas KO, Leipzig réagit et se relance. Christopher Nkunku ajuste très joliment sa reprise sur un centre d’Angelino (71e). Mais Glasgow va émerger pour le plus grand bonheur de son fabuleux public. Les Gers peuvent remercier le malheureux Peter Gulacsi. Le gardien du club allemand manque complètement son intervention sur un centre venu de la gauche. Il repousse le ballon dans les pieds de John Ludstram qui envoie Glasgow en finale européenne pour la première fois depuis 2008.



A Francfort, le suspense a été de courte durée. Aaron Cresswell, exclu dès la 17e minute, plombe les Hammers. La défense anglaise, encore déboussolée par le carton rouge de son N.3, est piégée par Ansgar Knauff (à l’assist) et Rafael Borre (à la conclusion, 26e). En infériorité numérique et avec deux buts à remonter à l’extérieur, West Ham est face à une mission impossible. David Moyes, l’entraîneur, est renvoyé aux vestiaires par l’arbitre à dix minutes de la fin du match.



Les Allemands disputeront la troisième finale européenne de leur histoire après celle (perdue) de la Coupe des clubs champions en 1960 et celle (gagnée) de la Coupe de l'UEFA 1980.