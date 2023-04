"Les Randonneuses" : une dramédie novatrice sur le cancer

Montagne et sororité

Elle s’associe alors à Anna Fregonese et Sylvie Audcœur (qui avaient déjà traité du cancer dans la série Sous la peau) pour écrire cette série chorale portée à merveille par six comédiennes talentueuses : Alix Poisson, Clémentine Célarié, Camille Chamoux, Joséphine de Meaux, Tiphaine Daviot et Claire Borotra. Loin du gris de la ville et des couloirs ternes d’un hôpital, on se retrouve presque d’emblée en pleine nature, entre forêts et vallées verdoyantes.

Dans ces paysages somptueux, on se réjouit de voir nos six héroïnes gravir des sentiers, entre découverte de soi et sororité contagieuse. Ce sont six portraits inédits de la maladie que nous raconte Les Randonneuses, en n'oubliant pas ses conséquences sur le couple, la vision de son corps, la confiance en soi. "C’est un sujet tabou, aussi bien à la télévision que dans la vraie vie. On ne dit jamais qu’on a un cancer, c’est honteux, on a peur. Quand j’ai perdu ma mère à 20 ans du cancer, j’avais l’impression d’être la seule au monde à vivre ça", confie la créatrice de la série.