Les randonnées insolites à faire à vélo près de chez vous

Vous voilà prêt à affronter la route ou les sentiers cyclistes. Ça tombe bien, la Wallonie et même Bruxelles regorgent de destinations pour les amoureux de la petite reine.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Il existe des itinéraires tout faits en se rendant sur de nombreux sites Internet. Mais il est également possible de faire soi-même son propre parcours via des applications comme Komoot ou encore Openrunner, voire avec l’application Garmin via votre smartphone.

Si vous avez envie d’un itinéraire déjà prêt pour vous, il suffit de passer par le RAVeL ou par les réseaux cyclables balisés par des points-noeuds. Enfin, de nombreuses communes proposent également des circuits à thème.

Il est aussi possible de partir hors de nos frontières, avec les routes Eurovélo. Elles sont 15 au total et traversent plusieurs pays d’Europe.

Et puis, si vous êtes joueur et que vous avez envie de tester vos beaux mollets en vue de l’été, pourquoi ne pas s’essayer sur le répertoire Cotacol. Nicolas Neerinckx et Louis Gravé ont décidé de sillonner les plus belles routes de Belgique pour classer et analyser les côtes oubliées de notre pas si plat pays que ça. Vous voulez les découvrir, c’est sur leur page Facebook : Les Oubliées de Cotacol.

Les propositions sont donc nombreuses pour tous les amateurs de la petite reine. Nous en avons choisi quelques-unes.