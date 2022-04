Les randonnées insolites à faire à vélo

Vous avez du temps devant vous ? Il existe des itinéraires de longues distances à vélo. L’une des plus connues est la Transardennaise qui parcourt l’Ardenne belge et qui relie La Roche-en-Ardenne à Bouillon. Ce grand itinéraire de randonnée est long de 153 kilomètres.

On citera aussi la Vennbahn, l’une des plus longues routes cyclables sur une ancienne voie ferrée et l’Eurovelo5 qui traverse la Belgique et se poursuit dans d’autres pays européens.