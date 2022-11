Les ramoneurs sont fort sollicités: "les gens veulent rallumer leurs vieux feux"

"Si on ne nettoie pas bien, nous explique Stéphane Bandin, la suie s’agglutine dans le conduit et se transforme en bistre, c’est-à-dire en quelque chose de brillant qui est très dur et plus il y en a, plus le conduit se referme. Les fumées ne s’évacuent alors plus correctement, la température s’élève, et à un moment donné toute la colonne peut prendre feu". C’est ce qu’on appelle un feu de cheminée.

Une cheminée mal entretenue peut aussi être la cause d’intoxications au monoxyde de carbone.

D’un point de vue légal, vous êtes tenu de faire ramoner votre cheminée chaque année si elle est reliée à un système de chauffage central au mazout, au bois ou au charbon.