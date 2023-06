Les raisons du départ de Laurence Boccolini de "Tout le monde veut prendre sa place"

C'est un petit séisme dans le milieu médiatique avec l'annonce faite par Laurence Boccolini.

Depuis deux ans, l'ancienne animatrice du "Maillon Faible" avait pris la relève de Nagui pour présenter ce jeu dans lequel plusieurs candidats viennent dans le but de piquer la place du champion.

Ce dimanche 25 juin, Laurence Boccolini vient confirmer la rumeur concernant son départ. Elle annonce sur le site puremédias : "Après réflexion et nombreux échanges avec la chaîne et la production, j'ai pris la décision de ne plus continuer à la rentrée d'animer le jeu 'Tout le monde veut prendre sa place".

Pourquoi a t-elle décidé de quitter la présentation de "Tout le monde veut prendre sa place" ?

Selon Le Parisien, Laurence Boccolini a eu quelques désaccords avec la production du jeu. Un proche de la production déclare : "Laurence Boccolini avait d’abord accepté de tourner une émission supplémentaire par jour, pour se rapprocher du rythme de Nagui, contre une rallonge financière. Mais assez vite, elle est revenue dessus et il a fallu changer les plannings".

Un cadre de France Télévisions va même plus loin en indiquant que France 2 ne supporte pas les demandes de l'animatrice : "Ils avaient déjà assez peu apprécié qu’elle renonce aux primes humoristiques. Mais là, ses demandes n’étaient plus acceptables, surtout au vu des résultats de "Tout le monde veut prendre sa place".

Il se murmure aussi que la fatigue accumulée des tournages n'est pas compatible avec la santé de Laurence Boccolini.

France 2 doit maintenant trouver le futur animateur du programme pour la rentrée.