Les raisons du décès du chanteur des Specials, Terry Hall, et le très bel hommage de Damon Albarn de Blur

On apprenait hier la disparition du chanteur du groupe de ska à l’âge de 63 ans.

Selon une première annonce, c’est suite à "une courte maladie" que Terry Hall serait décédé, mais on en apprend davantage dans un communiqué posté par son ami et collègue Horace Panter, bassiste de la formation. Le groupe était censé enregistrer un album à Los Angeles au début du mois de novembre, mais Terry Hall aurait soudain eu des maux d’estomac en octobre et la semaine suivante, il a dû être emmené à l’hôpital où on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas qui s’était étendu au foie.

Toujours selon Horace Panter, Terry ne souhaitait pas qu’on évoque son cancer, mais que si quelqu’un demandait de ses nouvelles, le groupe devait évoquer des problèmes de diabète.

Malgré la chimiothérapie, au début du mois de décembre, Terry Hall avait "perdu beaucoup de poids et était très faible". Il ajoute : "On l’a ensuite mis sous morphine et était à moitié conscient le reste du temps. J’ai voulu aller lui rendre visite mais Lindy, sa femme, m’a conseillé de ne pas venir."

"Elle avait laissé les sœurs de Terry lui faire leurs adieux par téléphone et m’a suggéré de faire de même. Ce que j’ai fait. C’était vraiment difficile. Terry est mort le soir qui a suivi, le 18 décembre. Le monde a perdu une voix unique et j’ai perdu un bon ami".

Voici le post dans son intégralité :