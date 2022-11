Les raisons de la grève de ce 9 novembre expliquées aux enfants

Ce 9 novembre est une journée de grève nationale en Belgique. Les écoles, les entreprises, les transports, les commerces ou encore les hôpitaux sont fermés ou fortement perturbés. Pourquoi ?

Avec la flambée des prix de l’énergie, payer sa facture de gaz et d’électricité ou faire ses courses devient de plus en plus cher.

Voire impossible pour certaines personnes. Beaucoup de travailleurs ont donc décidé de faire grève pour réclamer des augmentations de salaires.

Pour obtenir ces augmentations, les travailleurs doivent négocier avec les entreprises qui fixent les salaires. Mais les travailleurs et les entreprises n’arrivent pas à s’entendre. Le gouvernement doit donc prendre une décision qui convient à tout le monde. Une mission très difficile !

La grève nationale d’aujourd’hui est donc un moyen pour les travailleurs d’envoyer un signal fort aux entreprises mais aussi à notre gouvernement.