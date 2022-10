Les radios de la RTBF s’écoutent aussi en Flandre via RTBF Mix

RTBF MIX est une radio diffusée en DAB + offrant aux francophones de Flandre et à ceux qui se déplacent vers le nord du pays, d’avoir accès au meilleur des radios de la RTBF.

Depuis l’arrêt des ondes moyennes (AM) le 31 décembre 2018, il n’était plus possible d’écouter les radios de la RTBF au nord du pays, autrement que via internet.

RTBF MIX offre donc la possibilité aux francophones établis en dehors de Bruxelles et de Wallonie d’accéder à l’information politique, économique, sociale et culturelle en Français de manière gratuite et anonyme.