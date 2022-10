Les raccordements en plomb sur les réseaux d'eau potable ont un impact sur la santé

Le problème du plomb encore présent dans les anciennes canalisations est qu’il va être ingéré par les usagers avec l’eau du robinet. Et cela aura un impact sur leur santé : " Il y a une population qui risque d’être particulièrement sensible à cette exposition, ce sont les jeunes enfants. Le plomb va entraîner des troubles neurocomportementaux, associés à l’exposition au plomb dans le jeune âge et susceptible de persister même à l’âge adulte. On parle de troubles du comportement, donc hyperréactivité, hyperactivité, d’une diminution des performances psychomotrices et on a même évoqué une réduction du quotient intellectuel", détaille la professeure Corinne Charlier, chef du service de toxicologie du CHU de Liège…

Un impact sur la santé donc, d’autant que les normes en la matière ne cessent d’évoluer au fur et à mesure des études réalisées sur le sujet. Ce qui était acceptable hier ne l’est plus aujourd’hui : "Pendant longtemps, on pensait qu’il fallait dépasser un seuil de 100 microgrammes par litre de plomb dans le sang pour que ces troubles existent. Aujourd’hui, on a abaissé ce seuil. En France, le seuil de saturnisme infantile a été abaissé à 50 microgrammes par litre et on n’est même pas encore tout à fait certain que ce seuil ait été abaissé suffisamment", précise encore Corinne Charlier.