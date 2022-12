L’information est passée un peu inaperçue mais elle est importante : la Commission européenne impose la présence de 40% de femmes dans les conseils d’administration des entreprises. 5 ans après MeToo, les déséquilibres de genre existent encore. Et la solution politique semble être celles de quotas. Les quotas servent-ils la cause de la parité ? C’est en tout cas ce que pense la Commission européenne. La directive "Woman on bords" a été adoptée fin novembre et elle impose la présence de 40% de femmes dans les conseils d’administration des entreprises de plus de 250 employées cotées en Bourse d’ici juillet 2026. Pour être tout à fait précis, le texte parle de "sexe sous-représenté". Mais en l’occurrence, dans le monde des affaires, ce sont les femmes qui sont absentes.

La Belgique n’a pas attendu l’Europe : un texte qui oblige les entreprises publiques et celles cotées en Bourse à réserver au moins 30% des sièges de CA au sexe sous-représenté a été voté en juin 2011. Et c’est clairement positif. L’institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes publie régulièrement des bilans, le tout dernier date de juin dernier. Actuellement, il y a 34% de femmes dans les CA. En 2020, seules 1,8% des entreprises cotées ou publiques ne respectaient pas la loi. Selon l’institut, il n’y a aucun doute sur l’impact des quotas. Si pour les conseils d’administration, nous sommes sur la bonne voie, c’est beaucoup plus compliqué pour les postes de direction au sein des entreprises. Le texte européen exige 1/3 de femmes d’ici 2027. Et là, clairement, ça va être plus compliqué.

Comment expliquer les difficultés des femmes dans le monde des affaires ? Et quel bilan tirer des quotas dans le monde politique ? Tous les détails ci-dessus, en 7 minutes, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 sur La Trois.