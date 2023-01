Les quinquas du Gotha

Notre reine à la cinquantaine rayonnante a su imprimer son style. Généreuse, glamour, le sens de la famille, elle est l’atout cœur de notre Roi Philippe. Mais qui est-elle vraiment ? Et qui sont les autres quinquas du Gotha ? Ces femmes à la fois influentes et engagées sont loin de faire de la figuration dans les maisons royales européennes. A l’instar de notre nouvelle princesse, Delphine de Saxe-Cobourg. Elle nous a ouvert les portes de sa maison en toute intimité. Une exclusivité Gotha. Et parce qu’on vous dit tout, Ange-Victoria nous dévoilera comment s’inspirer du look de notre Reine Mathilde. Mathilde, rayonnante, inspirante. Des exclusivités et des conseils avisés. Ne cherchez pas, c’est dans Gotha !