Les questions demeurent après le séjour en centre fermé d’une mère séparée de ses enfants

L’histoire de Camilla aurait d'ailleurs pu s’arrêter aux épais murs et aux hautes clôtures grillagées du centre fermé de Holsbeek, si elle n’avait pas résonné si fort auprès d’associations et de collectifs, œuvrant toutes et tous à la défense des droits des personnes détenues dans les six "centres fermés pour étrangers" que compte notre pays.

Pour faire connaitre l’hermétique réalité de ces prisons, des travailleur·euses et bénévoles se relaient, rendent visite et recueillent les vécus de ces personnes. C’est le cas notamment de Getting the Voice Out, un collectif citoyen permettant aux détenu·es de passer des coups de téléphone, de contacter l’extérieur. Lorsque le collectif entend parler de Camilla et de son histoire, il entre en contact avec Me Selma Benkhelifa, avocate spécialisée en droit des étrangers et membre du réseau PROGRESS Lawyers Network, un réseau juridique axant son action sur la justice sociale.

Sous l’impulsion de l’avocate et de différentes associations, la fameuse carte blanche du Soir est rédigée ; ultime cri d’alerte face à la situation de la jeune femme, "qui n’a rien à se reprocher, si ce n’est de ne pas avoir de papiers."

L’engouement médiatique autour de Camilla et de son parcours est immédiat. Le jeudi 8 juin toujours, Nicole De Moor, secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, est interpellée en commission parlementaire sur ce sujet. Elle indique alors que Camilla sera relâchée dans la journée, selon les propos de l’avocate de cette dernière, prévenue de l’imminente libération de sa cliente.

Les explications de la libération de cette maman restent obscures, comme le souligne Me Benkhelifa. Cette dernière insiste cependant sur l’impact colossal qu’a joué la tribune médiatique dans ce dénouement positif.