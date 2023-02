Les questions à se poser avant les essais de Formule 1, avec Gaëtan Vigneron

Cela fait 96 jours depuis le dernier GP 2022. Et revoici les premiers bruits de moteur et tours de piste 2023. Ce sont les essais d’avant saison, mais il est difficile de déjà tirer des conclusions avant la première séance d’essai qualificative ici à Bahreïn dans une semaine.

La Formule 1 reprend déjà dans une semaine. Les grosses questions de la saison sont les suivantes : Redbull et Verstappen devraient rester en haut de l’affiche, mais quid de l’impact de la pénalité pour dépassement de plafond budgétaire ? Ferrari va-t-il enfin pouvoir lutter pour le titre et comment gérer le duo de pilotes ? Chez Mercedes, est-ce qu’on va pouvoir retrouver le lustre d’antan et qui pour mener cette nouvelle croisade ? Hamilton ira-t-il vers un 8e titre record ou ce sera Russell, qui représente le futur de l’écurie ?

Concernant les essais de ces prochains jours, il sera difficile déjà d’avoir une idée. Le but ici étant de contrôler tout d’abord les systèmes et composants pour assurer la fiabilité de la voiture. On pense un peu à la performance, mais c’est difficile de juger.

Ce qui est important pour les écuries, c’est de bien démarrer quand même ces essais.