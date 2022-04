Dans 10 vidéos, accessibles via YouTube, de chez soi ou de l’école, mêlant pédagogie et créativité, Sam et son acolyte Léonard, s’emploient à répondre à ces interrogations. Au-delà de la théorie, chaque épisode encourage à réaliser soi-même une expérience ou une activité pratique, chez soi ou en classe.

Cette initiative, inspirée des célèbres "C’est pas sorcier" et "Art Attack", est née de la collaboration entre Samsung et Bibliothèque Sans Frontières Belgique, ONG spécialisée dans l’accès à l’information et à l’éducation. Ils ont décidé d’unir leurs forces pour promouvoir les disciplines “STEM” (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) aux jeunes générations.