Les quatuors de jeunesse de Mozart par le VenEthos Ensemble

VenEthos ? Quel drôle de nom pour un quatuor ! Pourquoi pas… Le VenEthos Ensemble n’a rien à voir avec le vent, mais tire son nom de la région italienne de Vénétie – terre dont sont issus ses membres et à la riche tradition chambriste – et d’un souci de placer au centre de leurs interprétations l’Ethos, façon pour eux de s’approprier la théorie selon laquelle la musique influe sur le psychisme et les émotions humaines.

Giacomo Catana et Mauro Spinazze (violons), Francesco Lovato (alto) ainsi que Massimo Raccanelli (violoncelle) ont ainsi choisi ici d’explorer les premiers quatuors à cordes de Mozart, composés lors de deux de ses séjours d’adolescence en Italie : des séjours où son père l’avait emmené, en principe, pour se former à la musique vocale. Et pourtant, à côté de ses créations de Mitridate, Re di Ponto puis de Lucio Silla, Mozart allait signer aussi son premier quatuor dans la ville de Lodi (le K. 80 en sol majeur), puis les six quatuors K. 155 à 160, connus comme quatuors milanais. Des œuvres témoignant d’un vrai savoir et d’une réelle puissance émotionnelle, magnifiquement restituée par la belle cohésion des quatre Vénètes et par les sonorités authentiques de leurs instruments anciens. Ou quasi-anciens puisqu’il s’agit de belles copies signées Franco Simeoni, un luthier originaire lui aussi de Trévise.

2 CD Arcana/Outhere