Les quatre sites miniers wallons fêtent leurs 10 ans à l’Unesco

Quant au site liégeois de Blegny, il a la particularité d’avoir connu la plus tardive exploitation des quatre sites, puisqu’il a été opérationnel jusqu’en 1980. Le site est acquis dans la foulée par la province de Liège et, deux mois à peine après son exploitation, les premiers visiteurs arrivent. L’affluence a considérablement augmenté après son inscription à l’Unesco, avant de se stabiliser. Lors d’une année type, il accueille pas moins de 160.000 personnes. Les responsables du site, implanté non loin des Pays-Bas et de l’Allemagne, constatent en outre que les visiteurs viennent de plus loin depuis 2012.

L’attrait de Blegny réside notamment dans le fait qu’il y est encore possible pour le public de pénétrer dans les entrailles de la terre, à 30 ou 60 mètres de profondeur, lors de la visite. Seules quatre mines en Europe permettent une telle plongée, les trois autres étant situées en Pologne et en Allemagne, détaille Laure-Anne Gentges, responsable communication.