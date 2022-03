Les Quatre Saisons de Germain Mugemangango : la politique, toujours, tout le temps

Germain Mugemangango est une personnalité qui sort de l’ordinaire. D’abord, il est noir. Cela peut sembler trivial de le mentionner, mais pas du tout : sa couleur de peau lui (a) fait vivre quantité d’expériences que ses collègues parlementaires ne connaîtront jamais. Ensuite, il représente un parti, le PTB atypique : pas le plus enclin à monter dans un gouvernement, pas le plus ouvert sur sa gestion interne, où les voix discordantes sont inaudibles car il y a une ligne. Cette ligne, notre invité la construit. Avec d’autres, certes, mais il fait partie du petit cercle des décideurs du PTB.

Il y a 30 ans, pourtant, rien ne prédisait le jeune Germain à entrer en politique. Mais un cursus à l’université plus tard, le voilà le pied à l’étrier politique. Et aujourd’hui, quelle que soit la thématique que vous souhaitez aborder avec lui, le député wallon reviendra inlassablement à la politique. A 48 ans, il est comme ça et il ne changera plus. Direction le Bois du Cazier pour les Quatre Saisons fondamentalement politiques de Germain Mugamangango.