"Les quatre saisons d’Antoine", la magie de la musique de Vivaldi à découvrir en famille

Les quatre saisons de Vivaldi sont sans nul doute l’une des œuvres de musique classique les plus connues et les plus populaires. Elles sont également une très belle porte d’entrée pour la découverte de la musique classique. Et ce petit film de 30 minutes vous propose de découvrir l’œuvre du compositeur à la rousse chevelure, à travers l’histoire d’Antoine, un petit garçon aussi roux que Vivaldi qui passe du temps avec son grand-père luthier.

Antoine est un petit garçon roux comme l’était Antonio Vivaldi. Il a 10 ans, il est curieux et très complice de son grand-père chez qui il passe les mercredis après-midi. Pour son anniversaire, il va vivre une aventure musicale hors du commun en découvrant l’œuvre la plus célèbre de Vivaldi.

Le grand-père d’Antoine, interprété par Pierre Richard, est luthier et fabrique des violons. Il travaille dans un bel endroit qui sent bon le bois, les colles et le vernis. Antoine adore lui rendre visite.