Les quatre infos à connaître sur "Gangsta's paradise" de Coolio

Les hommages se succèdent depuis l'annonce du décès de Coolio. C'est l'occasion de revenir sur le tube qui l'a fait connaître aux quatre coins du monde. Voici quatre infos que tu ignorais peut-être sur ce hit.

C’est un sample de Stevie Wonder

Si le morceau phare de Coolio a été repris, réutilisé, resamplé de nombreuses fois, il faut savoir qu’il vient lui-même d’un sample déjà existant. "Gangsta’s paradise" reprend en effet le sample (et la mélodie du refrain) du morceau "Pastime paradise" de Stevie Wonder sorti en 1976.

Le morceau de Coolio a d’ailleurs failli ne jamais voir le jour puisque Stevie Wonder a d’abord refusé la première version des paroles de "Gangsta’s paradise". "Quand Stevie l’a entendue, il disait : "Non il n’y a pas moyen ! Je ne veux pas laisser ma chanson être utilisée dans une chanson de gangsters’", a raconté Coolio. Ce serait finalement la femme de Coolio qui connaissait le frère de la star de la soul qui aurait réglé le problème: après une rencontre avec elle, Stevie Wonder a accepté en exigeant que les injures soient retirées des paroles de Coolio. Les deux artistes ont finalement interprété "Gangsta’s paradise" ensemble à la cérémonie des Billboard Award’s en 1995.