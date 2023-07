"Les quatre filles du Dr. March", un roman féministe avant l'heure

Deuxième d'une famille de quatre filles, elle est éduquée par un père philosophe dont les vues sur la manière d’élever des enfants sont exigeantes. Le tempérament parfois violent de son père et l'incapacité de celui-ci à subvenir correctement aux besoins de sa famille donnent lieu à des conflits entre ses parents et contraignent les quatre sœurs à travailler à un jeune âge.

Elle est tour à tour professeure, couturière, gouvernante, aide domestique, et écrivaine. Elle publie un livre sur son expérience d'infirmière durant la Guerre de Sécession, et un premier roman en 1864.

Romancière engagée, toute sa vie, Louisa May Alcott défendra la cause de l'abolition de l'esclavage et de l'émancipation des femmes. Sans être le propos central du roman, ces engagements y sont bien palpables et font du récit une ode avant-gardiste à la sororité et au besoin de s’accomplir artistiquement et professionnellement. Le vrai message du livre, c'est "quoi que vous fassiez dans votre vie le plus important, c'est que vous soyez heureuse. Vous n'avez besoin de personne pour l'être".

C'était déjà génial à l'époque, ça l'est tout autant aujourd'hui !