Les quartiers nord de Marseille, quand la drogue prend le pouvoir

A Marseille, le trafic de stupéfiants représente plus de trente millions d’euros par mois, soit plus de 350 millions d’euros par an. Des sommes colossales qui, pour une partie, s’échappent à l’étranger, et qui, pour le reste, sont réinvesties et blanchies dans l’économie locale, dans des commerces de proximité ou bien dépensés dans les magasins de luxe du centre-ville. Le business de la drogue à Marseille semble se répandre partout et prendre une ampleur rarement atteinte par le passé. Un commerce sans pitié et sans limite dont les principales victimes sont les habitants des quartiers…