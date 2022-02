Les QCM à points négatifs désavantagent-ils les étudiantes ?

Quand on lui demande d’où lui est venue cette idée de recherche, la réponse fuse : "J’ai été contactée à ce sujet par Madame Dehon !" Catherine Dehon est statisticienne et professeure à la Faculté de Solvay. "C’est une longue histoire", nous explique-t-elle. "Je partage un cours avec un autre professeur, un scientifique brillant, Davy Paindaveine. Et nous nous bataillions sur ces QCM à points négatifs : lui les utilisait, moi pas. Nous lui avons donc proposé de vérifier empiriquement s’il y existait un biais de genre. Comme il est scientifique, il a accepté et nous a donné les résultats de ses étudiant·es pour cette recherche."

"Ce biais de genre est dommageable car l’objectif d’un examen est de vérifier si la compétence est acquise, et non si un·e étudiant·e résiste bien au stress ou à la prise de risque. Cela devrait également être pris en compte lors des concours par exemple où ce ont les premiers qui sont pris, ce qui est encore différent qu’un examen", continue la professeure. "Créer ce modèle d’analyse a été intéressant. Aujourd’hui, il existe et peut être réutilisé pour aller plus loin, par exemple croiser d’autres données que le genre. Cela peut être utile pour la société." Alice Brogniaux reprend : "Avant de pouvoir généraliser sur les QCM à points négatifs, il faudrait continuer les analyses, il faudrait appliquer la même recherche à d’autres étudiant·es, dans d’autres matières."

Cette recherche a cependant déjà eu un effet très concret : "Aujourd’hui, le professeur Pandaveine n’utilise plus de QCM à points négatifs", sourient toutes deux Alice Brogniaux et Catherine Dehon. Pour faire connaître les résultats de la recherche et la méthode utilisée, un article scientifique pourrait être prochainement écrit par Alice Brogniaux. "Je suis employée de banque mais cela me plairait beaucoup de travailler dans la recherche ou l’enseignement", conclut-elle. A bon entendeuse !