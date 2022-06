Les Pussy Riots s’invitent à la foire Art Basel pour soutenir l’Ukraine

D’autres événements faisant directement allusion à la guerre en Ukraine seront organisés durant la prochaine édition de la foire d’art de Bâle, qui se tiendra du 16 au 19 juin. A cette occasion, la ville suisse accueillera 11 diptyques monumentaux de l’artiste ukrainien Boris Mikhaïlov. Elles seront exposées à la vue de tous sur les façades des institutions culturelles et de la mairie de Bâle.

Ces œuvres photographiques sont issues de "Temptation of Death", une série de 150 diptyques dans lesquels Boris Mikhaïlov s’interroge sur la mort de l’Union soviétique et sur sa propre vie. Pour les organisateurs de la foire de Bâle, le propos de "Temptation of Death" est particulièrement d’actualité puisque "la guerre de Poutine contre l’Ukraine détruit également l’héritage soviétique en tant que composante de la réalité physique et de l’identité psychologique de l’Ukraine".