Les punaises diaboliques : une menace pour les fruiticulteurs

En quoi sont-elles une menace ? Selon Philippe Thiry, technicien en arboriculture au sein du groupement des producteurs pratiquant la protection intégrée et biologique (GAWI), cette sorte de punaise est dévastatrice dû à son envahissement : "Elle fait peur parce que la femelle adulte pond cinq fois plus d’œufs que les femelles indigènes que nous avons".

Arrivées il y a quelques années en Belgique, ces punaises asiatiques ont déjà réalisé des dégâts en Italie et dans le sud de la France, allant jusqu’à détruire des récoltes complètes.

C’est une horreur.

En Belgique, Pierre-Marie Laduron, fruiticulteur à Warsage, a subi les conséquences de cette invasion de punaises asiatiques. "Il y a une année, se souvient-il, sur une parcelle précise qui était sous filet, je suis monté à 55% de dégâts. C’est une horreur parce que même pour les pressages en sirop ça pose problème".

La punaise diabolique pique le fruit qui en grandissant va développer une malformation ou se colorer de petites taches rouges. "Plus la piqûre est faite tôt sur la jeune fleur, plus la déformation du fruit sera grande et, ce, quel que soit le type de punaises", souligne Philippe Thiry.