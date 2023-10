Les punaises de lit : véritable épidémie en France mais pas de quoi s’alarmer en Belgique, pour l’instant

Alors pourquoi cette psychose ? L’expert l’explique parce que dans la maison où on a une telle contamination, c’est très difficile de s’en débarrasser. Nous sommes intervenus dans certains foyers et des mois voire des années après, il restait encore des punaises. Mais il y aurait une deuxième chose qui contribue à cette panique, c’est une méprise. Il existe un autre type de punaises, celles du pin, 1 cm et demi de long (plus grandes que la punaise de lit), brunes et pas noires qui s’attaquent aux plantes et ne piquent pas l’homme.

Et d’ajouter : " Cela fait un an ou deux que nous recevons des échantillons récoltés par des personnes inquiètes à cause de punaises de lit. Il n’en est rien. Ce sont donc ces punaises phytophages inoffensives pour nous mais qui rentrent dans nos maisons."