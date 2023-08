Les punaises de lit sont de retour de vacances avec vous !

Le Telegraph avance une autre explication pour démontrer combien le retour des punaises de lit est une réalité, d'autant qu'au Royaume-Uni les infestations de punaises de lit sont en augmentation de 65% en une année, d'après les estimations de Rentokil, le géant de la désinfection.

Si la seconde main est une vraie solution pour amoindrir le gaspillage et l'impact de notre consommation sur la Terre, elle se révèle aussi comme un nid pouvant initier le début d'un envahissement.

"Elles peuvent aussi s'infiltrer dans les appareils électroniques conservés près du lit (TV, prises...), préférant les cachettes toujours chaudes."

Bref, on peut ramener chez soi les fameuses petites bêtes quand on déniche dans une brocante ou sur Marketplace ce joli meuble vintage qui apportera du cachet à son salon, de la même manière que lorsqu'on revient d'un séjour long courrier.

Face à cette problématique, il est recommandé notamment de ne pas ouvrir immédiatement ses bagages sur le lieu de vacances et de vérifier la présence éventuelle des punaises sur place. Et dans le cas où l'on est victime de ces insectes, les traitements non chimiques, à base de chaleur sèche, sinon la congélation, sont des solutions à privilégier.