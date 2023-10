Les punaises de lit débarquent-elles en Belgique ? La SNCB prend des mesures de vigilance

Chaque jour, les poubelles sont vidées, les taches principales sont ôtées, les tablettes et supports sont nettoyés et les sols sont balayés et chaque semaine, les moquettes, les tissus ainsi que les fenêtres sont nettoyés, ajoute-t-elle.

Des opérations de nettoyage particulières avec des anti-virucides ou insecticides sont menées ponctuellement. Les punaises de lit mordent les humains et les animaux au sang chaud pour se nourrir de sang, ce qui peut mener à de sérieuses démangeaisons causées par les piqûres. Les parasites sont de couleur brune, ne mesurent en général pas plus de 8,5 millimètres et se trouvent généralement dans les lits, les bagages et les vêtements. La Stib est moins inquiète de la présence des parasites. Presque tous les véhicules sont équipés de sièges en cuir, semi-cuir ou en plastique, note la porte-parole An Van hamme. "Les anciens trams équipés de sièges en tissu sont nettoyés à la vapeur tous les 30.000 kilomètres, en plus du nettoyage quotidien", précise-t-elle.