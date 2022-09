Les puits naturels de carbone sont de plus en plus vulnérables

Les puits de carbone naturels tels que les forêts et les océans sont de plus en plus vulnérables, a indiqué jeudi l’ICOS, un réseau européen chargé de mesurer l’absorption et des émissions de CO2.

Les puits de carbone pourraient à terme devenir une source de CO2, au lieu de réaliser leur rôle d’extraction et de stockage du dioxyde de carbone présent dans l’air. L’ICOS ajoute que ce phénomène est une cause du changement climatique. Il sera par ailleurs de plus en plus difficile d’estimer exactement la quantité de CO2 stockée par un écosystème.

"L’océan est l’un des réservoirs de carbone les plus importants", explique Thanos Gkritzalis, du VLIZ, l’Institut flamand de la mer. "Un quart de nos émissions de CO2 aboutit dans l’océan. Notre mer du Nord fait sa part, mais il est clair qu’il devient plus difficile de stocker le CO2 pendant les étés secs et chauds."