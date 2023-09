Les puffs jetables à la nicotine se sont imposés aux ados par négligence politique

Le piège débute par un produit fun et attrayant au packaging à l’identité jeune. Vous n’y trouverez pas de photos de poumons noircis ou de dentition explosée contrairement aux paquets de cigarettes.

Il faut ensuite un produit pas trop cher, 10 euros, aux multiples goûts et surtout facile à utiliser. Pas besoin de recharger sa cigarette électronique ni de la remplir de substances évaporables. Les puffs sont jetables après 700 aspirations.

Il faut ensuite pouvoir se procurer le stick facilement en contournant l’interdiction de vente aux mineurs. Un simple clic sur Amazon vous octroiera le titre de majeur et vous permettra de commander pour toute la classe. Mieux ! La marque préférée des ados se vend comme des petits pains dans tous les night-shops du pays. Là où 8 commerçants sur 10 ne se soucient absolument pas de la santé publique. Un chiffre inquiétant qui émane du ministère fédéral de la santé et de ses opérations de "mystery shopping". Ces actions consistent à envoyer des mineurs acheter tout ce qui leur est interdit sous couverture des autorités. "Alcool, cigarettes, e-cigarettes, les chiffres ne sont pas bons" nous dit Frank Vandenbroucke. Jusqu’à 80 à 90% d’infractions. Effrayant pour les parents qui découvriront la réalité en tombant sur un produit interdit dans les affaires de son enfant.

Plusieurs nous ont contactés pour nous faire part de leur désarroi. Ce qui les effraie surtout, c’est le taux de nicotine contenu dans le "jouet" qui émet de la vapeur aux odeurs si agréables. Au départ, le puff phare des ados propose 50 arômes en 3 versions. 0 mg de sel de nicotine, 10 mg et 20 mg. Pour notre enquête, nous avons visité 10 night-shops et boutiques de stations essence. Nous n’y avons trouvé qu’un seul flacon de 0 mg de nicotine. Aucun de 10 mg et donc, une quantité impressionnante de produits au taux de nicotine le plus élevé. C’est bien simple, il n’y a d’ailleurs pas le choix lorsqu’on achète ces puffs. L’intoxication est donc bien organisée avec des conséquences désastreuses nous dit Anna Argento, tabacologue spécialiste en addictions. "20 mg de sel de nicotine, c’est vraiment beaucoup". Cela rendra très rapidement l’ado dépendant. Et cela donnera un adulte fumeur. L’enfant ne voit pas le danger puisque c’est le sens du goût avec les arômes de plaisir qui est activé en premier. "L’industrie du tabac est parvenue à ôter le libre arbitre aux jeunes consommateurs" insiste la psychologue qui fréquente au quotidien l’épreuve du sevrage tabagique en animant la ligne Tabacstop.