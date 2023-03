Les '"puces" de nos appareils du quotidien seraient-elles au cœur d'une guerre politique et industrielle ?

Chine, États-Unis, Europe : pandémie et pénurie font naître des envies de reconquête industrielle et de souveraineté économique.

Mais cette réindustrialisation est-elle possible ? Les Occidentaux peuvent-ils remettre en cause les fondements même de la mondialisation ? Dans un contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, " la guerre des puces " est un film qui décrypte tous ces enjeux. De Taïwan à Shanghai, de Bruxelles à San Francisco, interview des acteurs les plus influents de cette industrie. Tous en sont convaincus : les microprocesseurs sont une matière première aussi stratégique que les hydrocarbures. La guerre des puces pourrait donc bien redéfinir la géopolitique mondiale.

Une enquête de Nicolas Vescovacci à voir dans "Doc shot" ce jeudi 16 mars à 22h15 sur la Une. A revoir sur Auvio durant 90 jours