Les pubs pour jouets à la télé toujours très stéréotypées.

Cinq ans après, les filles sont très peu représentées (18%) dans les publicités pour jeux et jouets dits "masculins" (petites voitures, pistolets ou figurines de dinosaures...) tandis que les garçons le sont encore moins (8%) dans les pubs de jeux et jouets considérés comme "féminins" (poupées, figurines de poney, coiffure...).

"La répartition genrée des personnages est encore plus marquée si l'on s'intéresse aux voix hors champ" des pubs.

Seulement 10% des voix sont féminines dans les publicités pour jouets et jeux dits "masculins" quand elles sont 100% féminines pour les jeux et jouets dits "féminins".

Dans la représentation des activités des personnages (hors publicités pour jeux vidéo), pas d'évolution non plus par rapport à 2017. "Seuls des garçons sont représentés dans les jeux de sports urbains (skateboard...) et de figurines de dinosaures. Ils sont majoritaires dans les jeux d'aventure (75%) et de petites voitures (67%)", rapporte l'étude.