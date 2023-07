Bref, ces publicités mensongères, qui cachent le plus souvent des jeux mobiles médiocres, sont désormais de l’histoire ancienne grâce à Yeah! You Want “Those Games,” Right? So Here You Go! Now, Let’s See You Clear Them! (oui, c’est le vrai titre du jeu). Cette compilation, que l’on pourrait traduire par "Ouais ! Vous voulez jouer à ces jeux ? Eh bien les voici, allez y, terminez-les" a pour but de matérialiser ces vrai-faux jeux qui pullulent sur les réseaux sociaux.

Disponible pour 10 dollars sur l’eShop de la Switch, la compilation reprend tous les classiques du genre et vous permet, enfin, d’y jouer vraiment. Bon, on n’est pas certains que ça vaut le détour, mais si vous avez VRAIMENT envie de jouer à un de ces titres, vous ne trouverez rien de mieux.