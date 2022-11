Les publicités comparatives de Lidl : regardons-les d'un peu plus près

Les publicités annoncent que, si les clients achètent leurs produits, ils pourront acheter plus. Lidl aime les publicités comparatives et met face à face un produit Premium - un pot de Nutella à 4,16€ - et l'assortiment Lidl à 4,38€: bananes, pâte à tartiner et crêpes. Pareil avec du fromage frais: Philadelphia à 2,86€, face au prix de 2,84€ chez Lidl l'ensemble d'un concombre, du fromage frais et des biscottes. Mais, si on y regarde de plus près, la barquette du Philadelphia extra large pèse 330 grammes, tandis que le fromage frais Lidl pèse 200 grammes. Lidl compare un peu des pommes et des poires. Carlo, dans son analyse, voit qu'il y a accord sur les prix au kilo. Pour les pâtes à tartiner, la composition est la même; seul le prix au kilo varie: 2,65€ pour le produit Lidl, 4,95€ pour le Nutella. Du côté des fromages frais, le Philadelphia coûte 11,60€ du kilo et contient du lait et de la crème. Le produit Lidl est presque totalement composé de lait. Pas de crême dans le Goldessa Lidl comparé au Philadelphia, mais son prix est moitié moins cher: 5,95€/kilo. La différence la plus importante, c'est que les rayons de Goldessa sont vides chez Lidl depuis 15 jours.