Les psys : bientôt remplacés par l’Intelligence artificielle ?

Est-ce que parler à une intelligence artificielle, les fameux chatbots comme chat GPT, peut réellement aider à se sentir mieux ? Certains diront que oui. D’autres crieront au scandale, parce que rien ne remplacera la rencontre entre deux êtres humains.

Quelles sont les différentes façons dont l’IA pourrait aider la santé mentale ?

Il en existe quatre principales : les applications mobiles de suivi de santé (prise de médicaments, humeur du jour, …), les traitements basés sur la réalité virtuelle (casque et lunettes 3D pour sommeil, stress, phobies), l’aide au diagnostic et proposition de prise en charge thérapeutique grâce à l’analyse rapide et efficace des symptômes et en les comparant à une immense base de données et enfin, le développement des agents conversationnels (les chatbots), pour apporter un soutien psy ainsi que des exercices thérapeutiques.

Comment fonctionne un chatbot ?

Un chatbot est un programme informatique qui simule une conversation humaine écrite ou parlée. Ce qui permet aux humains d’interagir avec des terminaux digitaux, comme s’ils communiquaient avec une personne réelle.